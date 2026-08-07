ஆடிப்பெருக்கிற்கு தேர் விற்பனை 'ஜோர்'  

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:57 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM
திட்டக்குடி:ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு, திட்டக்குடி பகுதியில் சிறுதேர் விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது.
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும், ஆடி 18 அன்று நீர்நிலைகளில் குடும்பத்துடன் கூடி, இயற்கையை வழிபட்டு, தண்ணீரில் மங்கலப் பொருட்களை விடுவது வழக்கம். மேலும், சுமங்கலி பெண்கள், புதுமண தம்பதிகள் புதிய தாலி கட்டி சூரிய பகவானை வழிபடுவது வழக்கம்.
இதேபோன்று, சிறுவர்கள் சிறு தேர் தயார் செய்தும், சிலர் கடைகளில் வாங்கி அதனை கலர் பேப்பர் ஒட்டி, அதிகாலை முதல் அந்தந்த கிராம பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களுக்கு உருட்டிச் சென்று வழிபடுவர்.
இந்தாண்டு வரும் 3ம் தேதி ஆடிப்பெருக்கு பண்டிகை என்பதால் திட்டக்குடி அடுத்த ஆவினங்குடியில் சிறுதேர் விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது. தேர் விற்கும் தொழிலாளி கூறுகையில், 'சிறுதேர் 500 ரூபாய் முதல் உயரத்திற்கு தகுந்தாற்போல் தேரை விற்று வருகிறோம். சிறுவர்கள் முதல் பெரியர்கள் வரை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர்' என்றார்.