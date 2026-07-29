தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை வெட்டி நகை, பணம் கொள்ளை கடலுாரில் நள்ளிரவில் பயங்கரம்: சிறுவன் உட்பட 3 பேர் கைது

அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை வெட்டி நகை, பணம் கொள்ளை கடலுாரில் நள்ளிரவில் பயங்கரம்: சிறுவன் உட்பட 3 பேர் கைது

அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை வெட்டி நகை, பணம் கொள்ளை கடலுாரில் நள்ளிரவில் பயங்கரம்: சிறுவன் உட்பட 3 பேர் கைது

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்:கடலுாரில் நள்ளிரவில் நடந்து சென்ற இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை கத்தியால் வெட்டி நகை, பணம் பறித்த சிறுவன் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடலுார் திருப்பாதிரிப்புலியூர், ராமலிங்கா நகரை சேர்ந்தவர் முருகன்,53; இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆடிட்டனர். சென்னையில் பணி புரிந்து வரும் இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னையில் இருந்து கடலுாருக்கு ரயிலில் வந்தார்.

நள்ளிரவு 2 மணிக்கு, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து அருகில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு சுப்ராயலு நகர் வழியாக நடந்து சென்றபோது, நாய் தொல்லை அதிகமாக இருந்தது. அதனால், மீண்டும் லாரன்ஸ் ரோட்டிற்கு வந்து அங்கிருந்து அண்ணா பாலம் அருகே உள்ள ஜவான்ஸ் பவன் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.போலீஸ் குடியிருப்பு அருகே சென்றபோது, அவ்வழியாக பைக்கில் வந்த மூவர், நடந்து சென்றுக் கொண்டிருந்த முருகனை வழிமறித்து மிரட்டி பணம் கேட்டபடி, அவர் வைத்திருந்த கைப்பையை பறிக்க முயன்றனர். திடுக்கிட்ட முருகன் தப்பியோட முயன்றதும், மூவரில் ஒருவர் தான் வைத்திருந்த கத்தியால் முருகனை பல இடங்களில் வெட்டினார். அதில் அவருக்கு ரத்தம் பீறிட்டது. கை விரல் துண்டாகியது. முருகன் மயங்கி சாலையில் விழுந்ததும், அவர் அணிந்திருந்த மோதிரம், மொபைல் போன் மற்றும் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர்.

இந்நிலையில், அவ்வழியே சென்றவர்கள், சாலையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்த முருகனை மீட்டு கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

வழிப்பறி கொள்ளை குறித்து தகவலறிந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் போலீசார் மாவட்டம் முழுவதும் உஷார் படுத்தி, கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தினர். இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலையில் கம்மியம்பேட்டை சுடுகாடு அருகே மது போதையில், நின்றிருந்த மூன்று வாலிபர்களை பிடித்து விசாரித்தனர்.

அதில், அவர்கள் கடலுார் புதுப்பாளையத்தை சேர்ந்த ஷாஜகான் மகன் சையது ஆரிப்,22; கடலுார் மாரிம்மன் கோவில் தெரு, கலைச்செல்வன் மகன் விக்னேஷ்,18; கடலுார் குப்பன்குளத்தை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் என்பதும், மூவரும், ஆடிட்டர் முருகனை வெட்டி நகை மற்றும் போனை கொள்ளை அடித்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது. அதன்பேரில் போலீசார், மூவரையும் கைது செய்து தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

கடலுார் ஜவான்ஸ்பவன் சாலையில் இது போன்ற சம்பவம் அடிக்கடி நடப்பதால், நகர மக்கள் பெரும் அச்சத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us