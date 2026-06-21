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﻿ அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை அரிவாளால் வெட்டி கொள்ளை

﻿ அறநிலையத்துறை ஆடிட்டரை அரிவாளால் வெட்டி கொள்ளை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:27 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:27 PM

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கடலுார்: அறநிலையத்துறை ஆடிட்டர் முருகன், 53, என்பவரை சரமாரியாக வெட்டி நகை, பணம் பறித்த வாலிபர் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர், ராமலிங்கா நகரை சேர்ந்த முருகன், 53, சென்னையில் பணிபுரிகிறார். இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னையில் இருந்து கடலுாருக்கு ரயிலில் வந்தார். நள்ளிரவு, 2:00 மணிக்கு, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து அருகில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு சுப்ராயலு நகர் வழியாக நடந்து சென்றார்.

போலீஸ் குடியிருப்பு அருகே சென்றபோது, அவ்வழியாக பைக்கில் வந்த மூவர், முருகனை வழிமறித்து மிரட்டி, அவரிடமிருந்த கைப்பையை பறிக்க முயன்றனர். முருகன் தப்பியோட முயன்றபோது, அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டினர். முருகனின் தலை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டது.

கைவிரல் துண்டானது. மயங்கி விழுந்த அவரிடம், மோதிரம், மொபைல்போன், பணத்தை பறித்து அவர்கள் தப்பினர். அவ்வழியே சென்றவர்கள், முருகனை மீட்டு, கடலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட, கடலுார் புதுப்பாளையத்தை சேர்ந்த சையது ஆரிப், 22, மாரியம்மன் கோவில் தெரு விக்னேஷ், 18, குப்பன்குளத்தை சேர்ந்த, 17 வயது வாலிபர் உட்பட மூவரை திருப்பாதிரிப்புலியூர் போலீசார் கைது செய்தனர்.

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