'பென்ஸ்' காரில் வலம் வந்த சென்னை திருடனுக்கு 'காப்பு'
'பென்ஸ்' காரில் வலம் வந்த சென்னை திருடனுக்கு 'காப்பு'
UPDATED : அக் 22, 2026 07:43 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:37 PM
விருத்தாசலம்: தமிழகம் முழுதும் பூட்டிய வீடுகளில் கைவரிசை காட்டி வந்த, சென்னையை சேர்ந்த பலே திருடனை, விருத்தாசலம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம், காந்தி நகரை சேர்ந்தவர் சக்திவேல் மனைவி இன்பசரஸ்வதி, 55. அரசு பள்ளி ஆசிரியர். இவர், ஆக., 25ம் தேதி, வெளியூர் சென்றிருந்த போது, அவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 18 சவரன் நகை, 6 கிலோ வெள்ளி, மாருதி கார் ஆகியவை திருடப்பட்டது.
விருத்தாசலம் தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம், விருத்தாசலம் அருகே கருவேப்பிலங்குறிச்சி பாலம் அருகே வந்த சொகுசு காரை நிறுத்தி, அதிலிருந்த இருவரை சந்தேகத்தில் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அவர்கள், சென்னை, கொளத்துாரை சேர்ந்த மாணிக்கராஜ், 41, பெரம்பலுார் மாவட்டம், அரும்பாவூர் பரணிதரன், 30, என்பதும், விருத்தாசலம் ஆசிரியை வீட்டில் திருடியதும் தெரிந்தது.
இவர்கள், இரண்டு மாதங்களாக பெரம்பலுார், சென்னை செங்குன்றம், திருச்சி, தாராபுரம், வடலுார், சேலம் ஆகிய பகுதிகளில் பூட்டிய வீடுகளில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
திருடிய பணத்தில், 'மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், மஹிந்திரா எக்ஸ்.யு.வி.,' ஆகிய கார்கள், பல்சர் பைக் ஆகியவற்றை வாங்கி, உல்லாசமாக ஊர் சுற்றியுள்ளனர். இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், 38 சவரன் நகைகள், கார் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
மாணிக்கராஜ் மீது 200க்கும் அதிகமான திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன. இவர், வைபை மூலம், 'வாட்ஸாப்' கால் மட்டுமே பேசுவாராம். இதனால் இவர் இருப்பிடத்தை அறிய முடியாமல் போலீசார் திணறி உள்ளனர். மேலும், சொகுசு காரில் வலம் வந்ததாலும், அவர் போலீசில் சிக்காமல் இருந்துள்ளார்.
கடந்தாண்டு சென்னை போலீசிடம் சிக்கிய மாணிக்கராஜிடம், 230 சவரன் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.