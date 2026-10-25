கடலுாரில் பைக் திருடிய சென்னை வாலிபர் கைது

ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
கடலுார்: கடலுாரில் பைக் திருடிய சென்னை வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார், நாணமேட்டைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்த நவநீத கிருஷ்ணன் மகன் அனிஷ் நவீன்,24; இவர், நேற்று முன்தினம் காரைக்காடு தனியார் தொழிற்சாலை எதிரில் பைக்கை நிறுத்தி விட்டு வேலைக்கு சென்றார். வேலை முடிந்து வந்த போது, பைக்கை காணவில்லை.
புகாரின் பேரில், கடலுார், முதுநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை மற்றும் ே போலீசார் நேற்று குடிகாடு பஸ் நிறுத்தம் அருகில் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, பைக்கில் வந்தவரை சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி விசாரித்ததில் சென்னை, வண்டலுார் செல்வ விநாயகம் மகன் தமிழ்செல்வன்,28; என்பதும், அனிஷ் நவீனின் பைக்கை திருடியதையும் ஒப்புக் கொண்டார்.
அதன்பேரில் போலீசார், அவரை கைது செய்து, பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.