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கடலுார் மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் உறுதி நோய் தாக்கிய கோழிகள் பள்ளம் தோண்டி புதைப்பு

கடலுார் மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சல் உறுதி நோய் தாக்கிய கோழிகள் பள்ளம் தோண்டி புதைப்பு

UPDATED : நவ 14, 2026 08:36 PM

ADDED : நவ 14, 2026 08:34 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 08:36 PM ADDED : நவ 14, 2026 08:34 PM

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கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் பண்ணைகளில் கோழிகள் கொத்துக் கொத்தாய் இறந்ததற்கு காரணம் பறவை காச்சல்தான் என்பது ஆய்வில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடலுார் அடுத்த தியாகவல்லி, நொச்சிக்காடு, திருச்சோபுரம், சித்திரைப்பேட்டை, ஆலப்பாக்கம், நடுத்திட்டு உள்ளிட்ட கிராமங்களில் கோழிப்பண்ணைகளில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த கோழிகள் சில வாரங்களுக்கு முன் கொத்து கொத்தாக இறந்தன.

தகவலறிந்த கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் பண்ணைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, இறந்த கோழிகளை ஆழமாக பள்ளம் தோண்டி புதைத்தனர். பின்னர் பண்ணைகளை கிருமி நாசினி தெளித்து சுத்தம் செய்தனர். மறு உத்தரவு வரும் வரை கோழி குஞ்சுகளை புதிதாக விட வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினர்.

இறந்த கோழிகளின் மாதிரிகளை போபால் மற்றும் நாமக்கல் ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதன்முடிவுகளை போபால் ஆய்வக நிர்வாகம், மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. அதில், கோழி இறப்பிற்கு காரணம் பறவை காய்ச்சல் தான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அச்சப்பட வேண்டாம்: கலெக்டர்


கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தி்ல்குமார் கூறுகையில், மாவட்டத்தில் பறவை காய்ச்சலால் கோழிகள் இறந்துள்ளதை மத்திய அரசு உறுதிபடுத்தி உள்ளது. கால்நடைத்துறை சார்பில் 9 ரேபிட் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவினர் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகள் இருந்த இடத்தில் இருந்து ஒரு கி.மீ., சுற்றளவு வரை உள்ள பறவைகளை கண்டறிந்து அதனை பிடித்து பாதுகாப்பான முறையில் அழிக்க உள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் 16 கோழிப்பண்ணையில் கடந்த 10 நாட்களில் 35 ஆயிரம் கோழிகள் இறந்துள்ளன. அதில் 5 பண்ணைகளில் கோழிகள் உயிரோடு உள்ளன. அதனை, தற்போது பாதுகாப்பாக அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைகளில் 90 நாட்களுக்கு கோழிகள் வளர்க்கவோ, விற்கவோ கூடாது. அதனை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, வருவாய்த்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர். எனவே பொதுக்கள் எவரும் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றார்



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