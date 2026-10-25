முதல்வர் படத்தை அகற்றிய அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்; விருத்தாசலம் நகரசபை கூட்டத்தில் பரபரப்பு
முதல்வர் படத்தை அகற்றிய அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்; விருத்தாசலம் நகரசபை கூட்டத்தில் பரபரப்பு
ADDED : செப் 24, 2026 08:12 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சி கூட்ட அரங்கில் இருந்த முதல்வர் படத்தை, அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் அகற்றியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
விருத்தாசலம் நகராட்சி அலுவலத்தில், நகர மன்றக் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. சேர்மன் சங்கவி தலைமை தாங்கினார். துணை சேர்மன் ராணி முன்னிலை வகித்தார். கமிஷனர் நாகராஜ் வரவேற்றார். கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள், அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், காட்டுக்கூடலுார் சாலையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நவீன தினசரி காய்கறி மார்க்கெட் கடைகளின் டெபாசிட் தொகை நிர்ணயம் செய்திட ‘பி’ பிளாக்கில் உள்ள 40 கடைகளுக்கு பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்த புள்ளி வைப்பு தொகை ரூ.2 லட்சம் எனவும், ‘சி’ பிளாக்கில் உள்ள 108 கடைகளுக்கு ஒப்பந்த புள்ளி வைப்பு தொகை ரூ.1.50 லட்சம் எனவும் திருத்தியமைத்து பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிட மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேறியது.
முன்னதாக, அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் அருண், அவசர கூட்டத்தை கூட்ட எத்தனை நாட்களுக்கு முன் கவுன்சிலர்களுக்கு தகவல் தெரவிக்க வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த கமிஷனர் நாகராஜ், சாதாரண கூட்டத்திற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாகவும், அவசர கூட்டத்திற்கு 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பு தகவல் தெரிவிக்கப்படும் என்றார்.
அதைத்தொடர்ந்து பேசிய கவுன்சிலர் அருண் அவசர கூட்டத்தை மூன்று நாட்களுக்கு முன்பும், சாதாரண கூட்டத்தை ஆறு நாட்களுக்கு முன்பும் தெரிவிக்க வேண்டும். இனிவரும் காலங்களில் அவசர கூட்டத்தை கூட்டினால் மூன்று நாட்களுக்கு முன் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அதேபோல் கமிஷனரான உங்களுக்கு முதல்வர் மீது விஸ்வாசம் இருந்தால் அவரது படத்தை உங்கள் அறையில் மாட்டி கொள்ளலாம். நகர மன்ற கூட்டத்தில் த.வெ.க., கவுன்சிலர்கள் யாரும் இல்லை. அதனால் முதல்வர் படத்தை இந்த கூட்ட அரங்கில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக் கூறிக்கொண்டே, முதல்வர் விஜய் படத்தை அங்கிருந்து அகற்றினார். அவரிடம் இருந்து, முதல்வர் படத்தை நகராட்சி ஊழியர்கள் வாங்கிக் கொண்டனர்.
மேலும், மன்ற அரங்கில் முதல்வர் படத்தை வைக்க வேண்டும் என்றால் தீர்மானம் வைக்க வேண்டும் என்றார். அதற்கு கமிஷனர், அவர் தமிழக முதல்வர். இது அரசு கட்டிடம் என அரசாணையை காட்டினார்.
அரசு கட்டடம் என்றால் உங்கள் அறையில் மட்டும் வைத்து கொள்ளுங்கள். இது பொதுவான கட்டடம். எங்கள் கவுன்சிலர்களுக்கான கட்டடம். வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் த.வெ.க., பெரும்பான்மை இருந்தால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் அதுவரை முதல்வர் படத்தை வைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றார்.
இல்லையென்றால் முன்னாள் முதல்வர்கள் இ.பி.எஸ்., கருணாநிதி உள்ளிட்ட எல்லோருடைய படங்களையும் வையுங்கள். மீறி முதல்வர் படத்தை வைத்தால் எல்லோருடைய படத்தையும் வையுங்கள் என்றார்.
அப்போது தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் நகராட்சி கமிஷனரை சூழ்ந்து கொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது தே.மு.தி.க., கவுன்சிலர் ராஜ்குமார் தே.மு.தி.க., நிறுவனர் விஜயகாந்த் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார். மேலும், விருத்தாசலம் சட்டசபை தொகுதி எம்.எல்.ஏ., வாக பணியாற்றினார். எனவே, அவரது படத்தையும் வைக்க வேண்டும் என்றார்.
இதனால் கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கூட்டம் முடிந்த பின், கூட்ட அரங்கில் மீண்டும் முதல்வர் படம் மாட்டப்பட்டது.