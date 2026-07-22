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﻿ சாலை தடுப்பு கட்டையில் பைக் மோதி பெற்றோருடன் சென்ற குழந்தை பலி

﻿ சாலை தடுப்பு கட்டையில் பைக் மோதி பெற்றோருடன் சென்ற குழந்தை பலி

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:51 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:51 AM

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விருத்தாசலம்: சாலை தடுப்பு கட்டையில் பைக் மோதி, இரண்டரை வயது குழந்தை உயிரிழந்தது.

அரியலுார் மாவட்டம், ஆண்டிமடம் அடுத்த கூவத்துாரைசேர்ந்தவர் ரஞ்சித், 30; இவரது மனைவி கமலி, 25; இருவரும் சென்னையில் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணிபுரிகின்றனர்.

இவர்களுக்கு ராஷிகா என்ற இரண்டரை வயதில் மகள் உள்ளார். நேற்று மாலை ரஞ்சித் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் ஆண்டிமடத்திலிருந்து சென்னை நோக்கி பைக்கில் சென்றார்.

அப்போது, விருத்தாசலம் - உளுந்துார்பேட்டை சாலையில், சின்னவடவாடி அருகே சென்றபோது, ரஞ்சித் ஓட்டிச்சென்ற பைக் சாலையோர தடுப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், குழந்தை ராஷிகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. படுகாயமடைந்த ரஞ்சித், மனைவி கமலி ஆகிய இருவரையும் அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைகாக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

விருத்தாசலம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், ரஞ்சித் தனது மனைவியுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு பைக் ஓட்டிச் சென்றபோது, விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து, விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். இரண்டரை வயது குழந்தை விபத்தில் சிக்கி பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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