/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பிராமணர் சங்கத்தில் குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 05:31 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:24 PM
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கடலுார்: தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் கடலுார் மஞ்சக்குப்பம் கிளை சார்பில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது.
மாநில செயலாளர் திருமலை தலைமை தாங்கி, ஓவியம், பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பேசினார். கிளை பொருளாளர் நரசிம்மன் வரவேற்றார். ஜவகர் சிறுவர் மன்ற ஓவிய ஆசிரியர் மனோகரன், சிறந்த ஓவியங்களை தேர்வு செய்தார். ஆசிரியர் கலைச்செல்வி வாழ்த்திப் பேசினார். மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்கள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.