/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/எஸ்.டி.சீயோன் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:16 PM
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சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த பூதங்குடி எஸ்.டி.சீயோன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு, பள்ளி தாளாளர் சாமுவேல் சுஜீன் தலைமை தாங்கினார். இணை தாளாளர் தீபாசுஜின் முன்னிலை வகித்தார்.
ஓய்வு பெற்ற வி.ஏ.ஓ., ராமலிங்கம் பள்ளிக் மாணவர்களை வாழ்த்தி பேசினார்.
விழாவையொட்டி, மாணவர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தி பரிசு வழங்கப்பட்டது. பள்ளி முதல்வர் அமலக்குமார் நன்றி கூறினார்.