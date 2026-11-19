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பிரைம் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
பிரைம் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 14, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:30 PM
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வேப்பூர்: வேப்பூர் பிரைம் இன்டர்நேஷனல் சீனியர் செகண்டரி சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.
பள்ளி தாளாளர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். அறங்காவலர்கள் தீபன், கனிமொழி, முதல்வர் ரோஷினி, ஒருங்கிணைப்பாளர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
விழாவையொட்டி மாணவர்களுக்கு கட்டுரை, பேச்சு, கவிதை, ஓவியம், பாட்டு உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தி, பரிசு வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கேக் வெட்டி இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது.