/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வீனஸ் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 14, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:30 PM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் வீனஸ் மெட்ரிக் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது.
சிதம்பரம் வீனஸ் பள்ளியில் நடந்த விழாவிற்கு வீனஸ் குழும பள்ளிகளின் தாளாளர் வீனஸ் குமார் தலைமை தாங்கி, நேரு படத்திற்கு மலர் துாவி குழந்தைகள் தின முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினார்.
நிகழ்வில், தாளாளர் ரூபியால்ராணி, நிர்வாக இயக்குநர் அருண், தலைவர் லியோனா முன்னிலை வகித்தனர்.
விழாவை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தி பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை பள்ளி முதல்வர் கிருஷ்ணராஜ், நிர்வாக அலுவலர் ரூபி கிரேஸ் போனிகலா செய்திருந்தனர்.