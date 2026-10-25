சி.ஐ.டியூ.,–விவசாயிகள் சங்கம் கடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்
சி.ஐ.டியூ.,–விவசாயிகள் சங்கம் கடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
கடலுார்: கடலுார் ஜவான்ஸ்பவன் அருகில் சி.ஐ.டியூ., –விவசாயிகள் சங்கம், விவசாய தொழிலாளர் சங்கம், மாதர் சங்கம், இந்திய மாணவர் சங்கம், ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம், தீண்டாமை ஒழிப்பு, ஓய்வூதியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
இந்திய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும். தேர்தல் ஆணையத்தின் தன்னாட்சி அந்தஸ்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சி.ஐ.டி.யூ., பழனிவேல் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட தலைவர் கருப்பையன், விவசாயிகள் சங்கம் ராஜேஷ் கண்ணன், விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் பிரகாஷ், மாதர் சங்கம் மல்லிகா, வாலிபர் சங்கம் சின்னதம்பி, மாணவர் சங்கம் சவுமியா, தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி வாஞ்சிநாதன், மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம் ஆளவந்தார், ஓய்வூதியர் கூட்டமைப்பு புருஷோத்தமன் கண்டன உரையாற்றினர்.
சீனுவாசன் நன்றி கூறினார்.