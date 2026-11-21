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அரசு மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடம் காணொளியில் முதல்வர் திறந்து வைப்பு
அரசு மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடம் காணொளியில் முதல்வர் திறந்து வைப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 03:57 PM
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திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் ரூ. 5 கோடியில் கட்டப்பட்ட அரசு மருத்துவமனை கூடுதல் கட்டடத்தை முதல்வர் விஜய், காணொளி மூலம் திறந்து வைத்தார்.
திட்டக்குடி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் ரூ. 5 கோடியில் புதிதாக கூடுதல் கட்டடம் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதனை, முதல்வர் விஜய் காணொளி வாயிலாக இன்று (நவ.,18) பகல் 11:25 மணியளவில் பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.
அப்போது, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை இணை இயக்குநர் தம்பையா, திட்டக்குடி அரசு தலைமை மருத்துவர் சாந்தகுமார், நகராட்சி ஆணையர் (பொறுப்பு) நாகராஜ், பொறியாளர் ராஜேஷ் கண்ணன், பணி பொது மேற்பார்வையாளர் சாம்பசிவம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.