ரூ.5.41 கோடியில் நவீன காய்கறி மார்க்கெட் :காணொளியில் முதல்வர் திறந்து வைப்பு
ரூ.5.41 கோடியில் நவீன காய்கறி மார்க்கெட் :காணொளியில் முதல்வர் திறந்து வைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 11:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நவீன காய்கறி மார்க்கெட்டை, முதல்வர் விஜய் கணொளி காட்சி மூலம் இன்று திறந்து வைத்தார்.
விருத்தாசலம் காட்டுக்கூடலுாார் சாலையில் ரூ.5.41 கோடி மதிப்பில் நவீன காய்கறி மார்க்கெட் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. அதன் திறப்பு விழா இன்று நடந்தது. சென்னையில் இருந்து காணொளி காட்சி மூலம் முதல்வர் விஜய், தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டை திறந்து வைத்தார்.
அதைத்தொடர்ந்து, காய்கறி மார்க்கெட் வளாகத்தில் நடந்த விழாவிற்கு, நகராட்சி கமிஷனர் நாகராஜ் தலைமை தாங்கி, குத்துவிளக்கேற்றினார். தாசில்தார் முருகன், த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் விஜய், நகர செயலாளர் அப்பாஸ் அலி, தே.மு.தி.க., கவுன்சிலர் ராஜ்குமார் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில், தே.மு.தி.க., நிர்வாகிகள் வேல்முருகன், கருணா, பாலா, இளங்கோவன், அனைத்து வர்த்தகர் சங்க தலைவர் கோபு, செயலாளர் மணிவண்ணன், பொருளாளர் சேட்டு முகமது, த.வெ.க., அம்ஜத், ஒப்பந்ததாரர் மணிகண்டன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.