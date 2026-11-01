கிராம வளர்ச்சியே நாட்டின் அடித்தளம் கலெக்டர் அறிவுரை
கிராம வளர்ச்சியே நாட்டின் அடித்தளம் கலெக்டர் அறிவுரை
UPDATED : நவ 01, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:08 PM
கடலுார்: கிராமங்களின் வளர்ச்சியே நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும் என கலெக்டர் பேசினார். உள்ளாட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு கிராம சபைக்கூட்டம், காட்டுமன்னார்கோவில் தாலுகா, சண்டன் ஊராட்சியில் நடந்தது. ஜோதிமணி எம்.எல்.ஏ., முன்னிலை வகித்தார்.
இதில், கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கினார். அவர் பேசியதாவது:
கிராமசபை கூட்டம் மக்களின் அடைப்படை தேவை, வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து தீர்மானங்கள் வாசிக்கப்பட்டு, பொதுமக்களின் கருத்துக்களை கலந்தாலோசித்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது.
அரசு எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் அதற்கு உங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பு தேவை. கிராமங்களின் வளர்ச்சியே நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
இந்த கூட்டத்தில், துாய்மையான குடிநீர் வினியோகத்தினை உறுதி செய்தல், 15வது நிதிக்குழு மானிய திட்டம், அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம், உபரி நிதி திட்டம், பிரதம மந்திரி திட்டம், கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டம் உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் அனைத்தும் பரிசீலனை செய்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கான கழிப்பறை மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் போன்ற பணிகள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் செய்து தரப்படும்.
சண்டன் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க பேவர் பிளாக்தளம் அமைத்தல், ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம், சிமெண்ட் சாலை மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் கல்வெட்டு அமைக்கும் பணிகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு, விரைவில் பணிகள் துவங்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு கலெக்டர் பேசினார்.
இக்கூட்டத்தில் சிதம்பரம் சப் கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன், ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குனர் பாலகணேஷ், உதவி இயக்குனர் ஊராட்சிகள் முருகன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.