நெய்வேலி அருகே மழையால் பாதித்த விளை நிலங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு
நெய்வேலி அருகே மழையால் பாதித்த விளை நிலங்களில் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:50 AM
மந்தாரக்குப்பம்: ஊ.கொளப்பாக்கம் கிராமத்தில் மழைநீரால் பாதித்த விளை நிலங்களை கலெக்டர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
நெய்வேலி என்.எல்.சி., இந்தியா நிறுவனத்தில் இரண்டாவது சுரங்கத்தில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட மண் கம்மாபுரம் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், மாவட்டத்தில் சமீபத்தில் பெய்த கனமழையால் ஊ.கொளப்பாக்கம், அரசக்குழி, கொம்படிக்குப்பம், பொன்னலகரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் என்.எல்.சி., மணல்மேட்டில் இருந்து கரைந்து வெளியேறிய மண் கலந்த மழைநீர் சாகுபடி செய்த விவசாய நிலங்களில் மூழ்கியது. இதனால் சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் நெற்பயிர்கள் முற்றிலுமாக மூழ்கி விளை நிலங்கள் மண்மேடாகவும், குளம் போல மாறியது.
அதனால், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட சம்பா பயிரை கணக்கெடுத்து உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும், விவசாய நிலங்களில் உள்ள மழை நீரை அகற்றி நிலங்களில் படிந்துள்ள மண்ணை அகற்றி தரவேண்டும் என அருண்மொழிதேவன் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் விவசாயிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதை தொடர்ந்து கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார், அருண்மொழித்தேவன் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் என்.எல்.சி., அதிகாரிகள் நேற்று காலை ஊ.கொளப்பாக்கத்தில் மழையால் பாதித்த விளை நிலங்களை ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, ஆர்.டி.ஒ., வெங்கடேசன், தாசில்தார் முருகன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
ஆய்விற்கு பின் கலெக்டர் கூறுகையில், நிலங்களில் உள்ள மழைநீரை அகற்றவும், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு செய்து உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.