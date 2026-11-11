அரசு மருத்துவமனைகளில் கலெக்டர் ஆய்வு

ADDED : நவ 10, 2026 05:47 PM
பரங்கிப்பேட்டை: அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைங்களில் ஆய்வு நடந்தது.
பரங்கிப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனை, புவனகிரி தாலுகா மருத்துவமனை மற்றும் மஞ்சக்கொல்லை, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இன்று (நவ.,10) கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
மருந்தகங்கள், ஆய்வகங்கள், மகப்பேறு பிரிவு, அறுவை சிகிச்சை பிரிவு, ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் உள்நோயாளிகள் பிரிவு, பல் மருத்துவ பிரிவு உள்ளிட்டவைகளை ஆய்வு செய்தார்.
புற நோயாளிகள் மற்றும் உள் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள், உயர் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து, டாக்டர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
மேலும், தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் அரசு மருத்துவமனைகளில், பிரசவிக்கும் தாய்மார்களுக்கு அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, தகுதியான பயனாளிகளை தேர்வு செய்து தங்கமோதிரம் வழங்கப்படுவது குறித்து ஆய்வு செய்தார்.
புவனகிரி தாலுகா மருத்துவமனையில், 5 கோடி ரூபாய் மற்றும் பரங்கிப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் 3 கோடியே, 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், நடந்து வரும் கூடுதல் கட்டட பணிகளை பார்வையிட்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
அவருடன், இணை இயக்குனர் பிரமிளா, மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ராஜா உள்ளிட்டவர்கள் உடனிருந்தனர்.