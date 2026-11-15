மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட்டில் கலெக்டர் ஆய்வு
மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட்டில் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
கடலுார்: கடலுார் ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் இயக்குநர் துரைராஜ் வீட்டில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியை கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஆய்வு செய்தார்.
தமிழக அரசு நிலத்தடி நீரை சேமிக்கும் வகையில் வீடுகள், அலுவலகங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க அறிவுறுத்தியது. அதன்படி, மாவட்ட நிர்வாகம் மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், கடலுார் பீச்ரோட்டில் உள்ள ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் இயக்குநர் துரைராஜ் வீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு வசதியை கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, தொட்டி அமைத்து மழைநீர் சேகரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் இயக்குநர் துரைராஜிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார். மாநகராட்சி கமிஷனர் கிஷன்குமார், தாசில்தார் ராஜேஷ்பாபு உடனிருந்தனர். முன்னதாக, கலெக்டருக்கு, ஜி.ஆர்.கே., எஸ்டேட் இயக்குநர் துரைராஜ், நிர்வாக இயக்குநர் கோமதி துரைராஜ் ஆகியோர் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர்.