/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ குப்பையில் கிடந்த 2 சவரன் செயின் ஒப்படைப்பு துாய்மை பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
குப்பையில் கிடந்த 2 சவரன் செயின் ஒப்படைப்பு துாய்மை பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
குப்பையில் கிடந்த 2 சவரன் செயின் ஒப்படைப்பு துாய்மை பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:53 AM
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கடலுார்: குப்பையில் கிடந்த 2 சவரன் செயினை உரியவரிடம் திருப்பிக் கொடுத் த துாய்மை பணியாளர்களை கலெக்டர் கவுரவித்தார். கடலுார் ஊராட்சி ஒன்றியம், காராமணிக்குப்பம் ஊராட்சியில் கடந்த, 25ம் தேதி துாய்மை பணியாளர்கள் விஜயா, ஜனசுந்தரி, அமுதா, ராஜா ராணி, சுபாஷினி, அன்பரசி ஆகியோர் குழுவாக பணி யாற்றினர்.
அப்போது ஸ்ரீதர் மனைவி கீதா வீட்டருகே குப்பைகளை அகற்றும்போது அதில் 2 சவரன் செயின் இருப்பது தெரிந்தது. தொடர்ந்து, துாய்மை பணியாளர்கள், அதை எடுத்து சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளரிடம் வழங்கினர். இந்த தகவல் ஊராட்சி ஒன்றியம் அலுவலகம் மூலமாக கலெக்டரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பணியின்போது நேர்மையாக நடந்து கொண்ட துாய்மை பணியாளர்களை க லெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் பாராட்டி கவுரவித் தார்.