/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் விஜயமாநகரத்தில் கள ஆய்வு
UPDATED : நவ 04, 2026 02:23 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:19 PM
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விருத்தாசலம்: விஜயமாநகரம் கிராமத்தில் முந்திரி உடைக்கும் இயந்திரத்தின் பயன்பாடு குறித்து திருச்சி அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண் கல்லுாரி மாணவிகள் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
விவசாயி அறிவுக்கரசு முந்திரி உடைக்கும் இயந்திரத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவிகளுக்கு விளக்கமளித்தார்.
இதில், வேளாண் மாணவிகள் ரித்திகா, சுஹானா, ஷாஜிதா, ஷாலினி, சந்தியா, சஹானா, ஷாலினி, சிந்துஜா, சவுமியா, ஸ்ரீதுர்கா, ஸ்ரீப்ரியா, சுபிதா மற்றும் கிராம விவசாயிகள் பங்கேற்றனர். மேலும் கிராம மக்களுக்கு வேளாண் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கள ஆய்வு பணியை, தோட்டக்கலை துறை உதவி இயக்குனர் தமிழரசு ஒருங்கிணைத்தார்.