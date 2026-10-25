/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மின் கம்பத்தில் பைக் மோதி கல்லுாரி மாணவர் பலி
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 AM
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பரங்கிப்பேட்டை: பைக்கில் சென்ற கல்லுாரி மாணவர், மின்கம்பத்தில் மோதி இறந்தார்.
பு.முட்லூர் ஹால்மாக் நகரை சேர்ந்தவர் கோபால் மகன் பவர்சன்,17; சிதம்பரம் முத்தையா தொழில் நுட்ப கல்லூரியில் முதலாமாண்டு படித்து வந்தார்.
இவர் நேற்று மாலை தனது யமகா பைக்கில், பரங்கிப்பேட்டைக்கு வந்தார். அங்கு வேலை முடிந்த பின் வீட்டிற்கு புறப்பட்டார். பு.முட்லூர் புற்று மாரியம்மன் கோவில் அருகே சாலையோர வளைவில் திரும்புபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், மின் கம்பத்தில் மோதியது. இந்த விபத்தில், பவர்சன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
இதுகுறித்து, பவர்சன் தாய் பரிமளா கொடுத்த புகாரின்பேரில், பரங்கிப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.