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பஸ்சை வழிமறித்து கல்லுாரி மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் 

பஸ்சை வழிமறித்து கல்லுாரி மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் 

ADDED : ஆக 14, 2026 09:11 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 09:11 PM

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காட்டுமன்னார்கோவில்: அரசு பஸ்சை வழிமறித்து நிறுத்தி கல்லுாரி மாணவர்களை தாக்கிய இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். 

காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த புளியங்குடியை சேர்ந்த ஆசைத்தம்பி மகன் சுதர்சன் 17; இவர் கீழவன்னியூர் அரசு கலைக் கல்லுாரியில் பி.ஏ., முதலாமாண்டு படிக்கிறார்.

நேற்று முன்தினம் சுதர்சன், நண்பர்கள் சந்தோஷ், சாந்தகுமார் ஆகியோர் கல்லுாரி முடிந்து விட்டு வீட்டிற்கு செல்ல காட்டுமன்னார்கோவில் பஸ் நிலையத்தில் பஸ்சிற்கு காத்து நின்றனர்.

அப்போது அங்கு வந்த பூக்கடையில் வேலை செய்யும், கண்டமங்கலம் குமிலங்காட்டுத்தெரு மதியழகன் மகன் இளவேந்தன் என்கிற குஜிலி, பெரியார் நகர், மதினாதெரு அகமது அலி மகன் முகமது அஸ்லாம் ஆகிய இருவரும், கல்லுாரி மாணவர்களிடம், ஆபாசமாக திட்டினர்.

இதனால் கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு இளவேந்தனுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது அருகில் இருந்தவர்கள் விலக்கிவிட்டனர்.

மாணவர்கள் குமராட்சி செல்லும் தடம் எண்:21ல் ஏறி ஊருக்கு சென்றனர். ஆத்திரம் அடைந்த இளவேந்தன், முகமது அஸ்லாம் இருவரும் பைக்கில், பஸ்சை துரத்தி சென்று திருமூலஸ்தானம் சுடுகாடு அருகே நிறுத்தி, உள்ளே இருந்த மாணவர்களை வெளியில் இழுத்து வந்து சுதர்சன் மற்றும் நண்பர்களை ஆபாசமாக திட்டி தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிவிட்டனர். இதில் படுகாயம் அடைந்த மூவரும் காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். 

இது குறித்து சுதர்சன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து இளவேந்தன், முகமது அஸ்லாம் இருவரையும் தேடி வருகின்றனர். 

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