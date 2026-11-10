கோவில் கருத்துக்கள்: வரும் 25ம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம்
கோவில் கருத்துக்கள்: வரும் 25ம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:25 PM
கடலுார்: ஆகம குழுவால் கண்டறியப்பட்ட கோவில்கள் குறித்து பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துகள் தெரிவிக்க வரும் 25ம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு;
இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் ஆகமவிதிகளின்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட திருக்கோவில்களை கண்டறிவதற்காக, அரசு கடந்த 6ம் தேதி, ஐந்து நபர் குழுவை அமைத்து உத்தரவிட்டது.
இக்குழுவினரால், பரிசீலிக்கப்பட்ட 34,971 கோவில்கள் தொடர்பான விவரங்கள் துறையின் www.hrce.tn.gov.in இணையதளத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இதில், ஏதேனும் விபரங்கள் விடுபட்டிருப்பின் கடந்த 10ம் தேதிக்குள் பொதுமக்கள் கருத்துக்கள் தெரிவிக்க அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, ஆகமக் குழு பரிசீலித்த கோவில்கள் குறித்த விவரங்கள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளை வரும் 25ம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கலாம்.
கருத்துக்களை, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலகம், 119, உத்தமர் காந்தி சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-34 என்ற முகவரிக்கு தபாலிலோ அல்லது துறையின் இணையதளம் வாயிலாக வரும் 25ம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் தெரிவிக்கலாம்.