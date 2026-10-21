UPDATED : அக் 20, 2026 04:16 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:14 PM
பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டையில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி பணிகள் திட்டத்தின் கீழ், கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது. பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் ஜெயமாலதி தலைமை தாங்கினார்.
த.வெ.க., ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஆகாஷ், தமிழ், நகர செயலாளர்கள் நாசர் அலி, ஆனந்தன், பரமசிவம் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், 150 கர்ப்பிணிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவை, த.வெ.க., கடலுார் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் சீனுவாசன், மாவட்ட துணை செயலாளர் ராசம்மாள் துவக்கி வைத்தனர்.
இதில், கவுன்சிலர் அருள்முருகன், கொள்கை பரப்பு அணி அமைப்பாளர் அரிதாஸ், இளம்பெண்கள் அணி அமைப்பாளர் வனிதா, தன்னார்வலர் அணி அமைப்பாளர் இஸ்மாயில், சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளர் நடராஜன், மீனவரணி அமைப்பாளர் தமிழ் அழகன், நிர்வாகிகள் முத்துகிருஷ்ணன், நாகராஜ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.