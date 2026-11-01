கன மழையால் பாதித்த பயிர்களுக்கு இழப்பீடு: குறைகேட்பு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
கன மழையால் பாதித்த பயிர்களுக்கு இழப்பீடு: குறைகேட்பு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 30, 2026 06:57 PM
கடலுார்: கம்மாபுரம் பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என குறைகேட்பு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம் இன்று (அக்.,30) நடந்தது. கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார் தலைமை தாங்கினார். டி.ஆர்.ஓ., புண்ணியகோட்டி முன்னிலை வகித்தார். கூட்டத்தில் வேளாண் இணை இயக்குனர் வசந்தா, மண்டல இணைப் பதிவாளர் இளஞ்செல்வி, நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்) கதிரேசன், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண் இயக்குனர் சொர்ணலட்சுமி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
முருகானந்தன்: மாவட்டத்தில் ‘விபி–ஜி ராம் ஜி’ திட்டத்தில் 40 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள், ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியத்தில் 5,000 தொழிலாளர்களின் அடையாள அட்டைகள் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களின் பணி அடையாள அட்டைகளை விடுவிக்க வேண்டும். புவனகிரி வட்டார தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் பணியாளர் பற்றாக்குறையால் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
மதியழகன்: சில தினங்களுக்கு முன் பெய்த கனமழையில் என்.எல்.சி., 2வது சுரங்க மண், மழைநீருடன் கலந்து கம்மாபுரம் பகுதி விளை நிலங்களில் புகுந்ததால் பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை கணக்கெடுத்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். நிலங்களில் படிந்துள்ள சேற்றை அகற்ற வேண்டும்.
மாதவன்: விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன் கரும்புக்கான ஊக்கத் தொகை வழங்க வேண்டும். நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேக்கி வைத்துள்ள நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். கடலுார் பஸ் நிலையத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும்.
ரவீந்திரன்: கிராமங்களில் நன்செய்–புன்செய் நிலங்களில் தொழிற்சாலைகள் கட்ட ஊராட்சி மற்றும் கலெக்டர் அனுமதி வழங்கும் அதிகாரத்தை பறித்துள்ளதை தமிழக அரசு உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும். சிதம்பரம் பஸ் நிலையத்திற்கு பஸ்கள் எளிதாக சென்று வர சர்வீஸ் சாலை அமைக்கும் பணிக்காக பாசிமுத்தான் ஓடையை மறித்து மண் கொட்டப்படுகிறது. இதனால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் செல்வது தடைபடுகிறது. அதனால், ஓடையின் குறுக்கே கொட்டிய மண்ணை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும். பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் மகசூல் கணக்கெடுப்பு துல்லியமாக செய்ய முடியாததால், விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. எனவே விவசாயிகளுக்கான பிரீமியத்தை மாநில அரசே செலுத்த வேண்டும் என்றார்.
அதற்கு பதில் அளித்த கலெக்டர், ‘விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.