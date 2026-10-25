/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ முதல்வர் படம் அகற்றம் கவுன்சிலர் மீது புகார்
ADDED : செப் 25, 2026 08:20 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகர்மன்ற கூட்டரங்கில் முதல்வர் விஜய் படத்தை அகற்றிய அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் நகர்மன்ற அவசர கூட்டம், நேற்று முன்தினம் மாலை சேர்மன் சங்கவி தலைமையில் நடந்தது.
அப்போது, 21வது வார்டு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் அருண், த.வெ.க., கவுன்சிலர்கள் யாரும் இல்லாத நிலையில், முதல்வர் விஜய் படத்தை ஏன் வைக்க வேண்டும் என கேட்டவாறு, அவரது படத்தை அகற்றினார்.
இது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானது.
இந்நிலையில், நகரமன்ற கூட்டரங்கில் முதல்வர் படத்தை அகற்றி அ.தி.மு.க., , கவுன்சிலர் அருண் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி, கமிஷனர் நாகராஜ் நேற்று, விருத்தாசலம் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். இச்சம்பவம், விருத்தாசலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.