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நெல் கொள்முதல் நிலைய புகார்கள்: உதவி மையத்தில் தெரிவிக்கலாம் 

நெல் கொள்முதல் நிலைய புகார்கள்: உதவி மையத்தில் தெரிவிக்கலாம் 

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:40 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:40 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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கடலுார்:நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் தொடர்பான புகார்களை உதவி மையத்தில் தெரிவிக்கலாம் என கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளா்.

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம், கடலுார் மண்டலம் மூலம் மாவட்டத்தில் நடப்பு குறுவைப் பருவத்திற்கு 168 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறந்து விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் தங்கள் நெல்லினை விற்பனை செய்வதில் ஏதேனும் இடர்பாடுகள் இருப்பின் அது தொடர்பான விவரங்கள் தெரிவிக்க கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உதவி மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 94894 81634 மற்றும் 94894 91634 ஆகிய உதவி மைய மொபைல் எண்களை தொடர்பு கொண்டு புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.

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