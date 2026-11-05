முதல்வர் கோப்பை குத்துச்சண்டை போட்டி: வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
முதல்வர் கோப்பை குத்துச்சண்டை போட்டி: வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பாராட்டு
ADDED : நவ 04, 2026 03:25 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: குத்துச்சண்டை போட்டியில் வெற்றி பெற்ற, ஸ்ரீமுஷ்ணம் பி.பி.ஜெ. கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
முதல்வர் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டி சென்னையில் நடந்தது. இதில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் பி.பி.ஜெ., கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் யுவேஷ்வரன் 47–50 கிலோ எடைப்பிரிவில் பங்கேற்று, மூன்றாம் இடத்தை பிடித்து பதக்கம் மற்றும் ரூ.50 ஆயிரம் பரிசுத்தொகை பெற்றார்.
அதேபோன்று, அண்ணாலை பல்கலைக்கழக கல்லுாரிகளுக்கு இடையே கடலுாரில் நடந்த குத்துச்சண்டை போட்டியில் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவர் யுவன்குமார் 71–75 கிலோ எடைப்பிரிவிலும், இரண்டாம் ஆண்டு பயிலும்யுவேஷ்வரன் 47–50 கிலோ எடைப்பிரிவிலும் வெற்றி பெற்றனர். இருவரும் வரும் பிப்ரவரி மாதம் பஞ்சாபில் நடைபெறும் அகில இந்திய அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில் பங்கேற்க தகுதிபெற்றனர்.
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை கல்லூரி தாளாளர் பிரகாஷ் பாராட்டி பரிசு வழங்கினார். உழவர் மன்ற தலைவர் செல்வராசு, முதல்வர் (பொறுப்பு) மணிவண்ணன், உடற்கல்வி இயக்குனர் சத்யராஜ், உதவிபேராசிரியர் அசோக்குமார் உடனிருந்தனர்.