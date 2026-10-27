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காங்., அழகிரி பிறந்த நாள் விழா அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வாழ்த்து
காங்., அழகிரி பிறந்த நாள் விழா அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வாழ்த்து
UPDATED : அக் 26, 2026 08:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:36 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரி அடுத்த கீரப்பாளையம் திருப்பணிநத்தத்தில், தமிழக காங்.,முன்னாள் தலைவர் அழகிரியின் 75 வது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவில், உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், அழகிரிக்கு, சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.விழாவில், காமராஜர் கல்வி நிறுவனங்களின் கல்லூரி முதல்வர்கள் விமலன், கீதா, சுகந்திராதேவி, அப்துல் ரஷீத், மேலாளர் கேசவன், அழகிரியின் குடும்பத்தினர்கள், தமிழரசு சம்பந்தம்– சுமாஞ்சலி, அனுசுயா– மணிமாறன், ஆனந்தி– வசந்த், இளவரசி– டாக்டர் சதிஷ்குமார், கமலி– பன்னீர்செல்வம், காஞ்சனா– வினோத் மற்றும் பேரன், பேத்திகள் வாழ்த்துப் பெற்றனர்.