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தொழில்போட்டியால் கட்டட மேஸ்திரி கழுத்து அறுத்து கொடூர கொலை: குறிஞ்சிப்பாடி அருகே பயங்கரம்

தொழில்போட்டியால் கட்டட மேஸ்திரி கழுத்து அறுத்து கொடூர கொலை: குறிஞ்சிப்பாடி அருகே பயங்கரம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:44 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:44 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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வடலுார்: தொழில் போட்டி காரணமாக கட்டட மேஸ்திரியை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கடலுார் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த ராஜாக்குப்பம் மெயின் ரோடு, சமத்துவபுரம் பகுதியை சேர்ந்த சாமிதுரை மகன்கள் கார்த்திகேயன், 39, ஏழுமலை, 27; தங்கதுரை, 21; இதில், ஏழுமலை, தங்கதுரை இருவரும் கட்டட மேஸ்திரிகள். சகோதரர்கள் இருவருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் மகன் வீரமணி, 23; என்பவருக்கும் கட்டட வேலைக்கு ஆட்களை அழைத்து செல்வதில் தகராறு இருந்து வந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் ராஜாக்குப்பம் இரட்டை பாலம் அருகே, பட்டுகோட்டை வேலைக்கு ஆட்களை அழைத்து செல்வதில் ஏழுமலை, தங்கதுரை மற்றும் வீரமணிக்கு இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. அங்கிருந்து புறப்பட்ட வீரமணி, வீட்டில் இருந்த கார்த்திகேயன் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து, உனது சகோதரர்கள் ஏழுமலை, தங்கதுரை இருவரும் என் வேலையை கெடுக்கின்றனர். அவர்களை இருவரையும் இங்கு வர சொல் என கூறி மிரட்டி சென்றார்.

இரவு, 8:00 மணிக்கு தங்கதுரை தனது வீட்டின் வெளியே அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். அங்கு சென்ற வீரமணி, தான் கொண்டு வந்த கத்தியால் தங்கதுரையின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்ததுடன், அங்கிருந்தவர்களிடம் தங்கதுரையை கொலை செய்து விட்டேன். மீதியுள்ளவர்களை கொன்று விடுவேன் என மிரட்டல் விடுத்து தப்பினார். இத்தகவல் அறிந்த வடலுார் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, தங்கதுரையின் உடலை மீட்டு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இது தொடர்பாக கார்த்திகேயன் அளித்த புகாரின்பேரில், வடலுார் போலீசார் வீரமணி மீது கொலை வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர். தொழில் போட்டி காரணமாக தொழிலாளியை கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த சம்பவம், வடலுார் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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