UPDATED : அக் 31, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:46 PM
பெண்ணாடம்: பெண்ணாடம் அடுத்த இறையூர் எஸ்.என்.ஜெ., சர்க்கரை ஆலை சார்பில், காரையூரில் 2026 – 27ம் ஆண்டிற்கான கரும்பு நடவு குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
கரும்பு மேலாளர் குமணன் தலைமை தாங்கினார். கரும்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி மேலாளர் ராமச்சந்திரன், கரும்பு சாகுபடி தொழில் நுட்பங்கள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கமளித்தார்.
தொடர்ந்து, வரும் கரும்பு அரவை பருவத்தில் எஸ்.என்.ஜெ., சர்க்கரை ஆலையின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை மற்றும் அரசின் மானியம் வழங்க வழிவகை செய்வது, விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய ஊக்கத்தொகை விபரங்கள், பரிந்துரைக்கப் பட்ட கரும்பு ரகங்கள், புதிய நடவு கரும்பு மற்றும் கட்டை கரும்பில் விவசாயிகள் அதிக கவனம் செலுத்துதல், கரும்பு தோகை உரித்தல், அதன் பயன்கள், கரும்பில் நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பது, சொட்டுநீர் அமைத்து கரும்பு சாகுபடி செய்வது உட்பட பல்வேறு ஆலோசனைகள் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.
முருகன்குடி கிளை கரும்பு அலுவலர், கரும்பு ஆய்வாளர்கள், விவசாயிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.