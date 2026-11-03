மின்சாரம் தாக்கியதில் ஒப்பந்த ஊழியர் படுகாயம்

ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
பெண்ணாடம்: மின்தடையை சரி செய்ய டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏறிய ஒப்பந்த ஊழியர் மின்சாரம் தாக்கி படுகாயமடைந்தார்.
பெண்ணாடம் அடுத்த கோனுாரைச் சேர்ந்தவர் திருவேங்கடம்,55. பெண்ணாடம் மேற்கு பிரிவு மின்வாரிய அலுவலகத்தில் 15 ஆண்டுகளாக (எலக்ட்ரீசியன்) ஒப்பந்த பணியாளராக வேலை பார்க்கிறார். இவர் இன்று (நவ.,2) காலை 7:00 மணிக்கு கோனுாரில் விளை நிலங்களுக்கு செல்லும் மின்பாதையில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனை சரி செய்ய டிரான்ஸ்பார்மரை நிறுத்தி விட்டு, அதில் ஏறி, சரி செய்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கி திருவேங்கடம் துாக்கி வீசப்பட்டார். அருகிலுள்ளவர்கள் அவரை மீட்டு விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி அளித்து, மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள், மற்றும் பெண்ணாடம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.