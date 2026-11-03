தனியார் அனல் மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்
தனியார் அனல் மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:31 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:35 PM
மந்தாரக்குப்பம்: ஊத்தங்கால் தனியார் அனல்மின் நிலைய ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஊத்தங்கால் தனியார் அனல்மின் நிலையத்தில் (எம்.இ.ஐ.எல்) ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வு, 15 ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்த ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (நவ.,2) காலை 40 க்கும் மேற்பட்டோர் தனியார் அனல் மின் நிலையத்தை முற்றுகையிட சென்றனர். அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர்.
போரட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்களிடம், தனியார் அனல்மின் நிலைய நிர்வாகத்தினர் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். அதில், சுமூக தீர்வு ஏற்படாததால் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அனல்மின் நுழைவு வாயில் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.