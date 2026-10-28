எதிர்காலத்துடன் உரையாடினால் முதலிடம் பிடிக்கலாம்: மாணவர்களுக்க ஆச்சார்யா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அரவிந்தன் ‘அட்வைஸ்’
எதிர்காலத்துடன் உரையாடினால் முதலிடம் பிடிக்கலாம்: மாணவர்களுக்க ஆச்சார்யா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அரவிந்தன் ‘அட்வைஸ்’
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:55 PM
கடலூர்: எதிர்காலத்துடன் நாம் உரையாடினால், அது நமது வெற்றிப்பாதைக்கான வழியை காட்டும் என, ஆச்சார்யா உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அரவிந்தன் பேசினார்.
கடலூர், கிருஷ்ணசாமி மெமோரியல் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்த தினமலர்- பட்டம் நிகழ்ச்சியில், ஆச்சார்யா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அரவிந்தன் பேசியதாவது :
‘கனவு காணுங்கள் என முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் கூறி உள்ளார். அந்தக் கனவு நம்மை தூங்க விடாமல் செய்யும் அளவில் இருக்க வேண்டும் என்றார். விளையாட்டில் உடல் திறனை மட்டும் நம்பாமல், மனதின் திறனையும் பயன்படுத்தினால் தான் வெற்றி பெற முடியும் என நான் படிக்கும்போது தெரிந்து கொண்டேன்.
நான் வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் சோம்பேறி டெக்னிக் தான். நான் ஒரு நல்ல சோம்பேறி. எந்த அளவிற்கு என்றால் கடந்த, 25 ஆண்டுகளில், 65 தொழில்களை தொடங்கி, தற்போது, 27 தொழில்களை நடத்தி வருகிறேன். எனக்கு வேலை செய்ய ஏராளமானோர் உள்ளனர். யாரெல்லாம் சோம்பேறியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி விடுவார்கள். என்னை போல் சோம்பேறியாக இருக்க முயற்சியும், பயிற்சியும் தேவை.
நீங்கள் சூப்பராக இருந்தால்தான் சோம்பேறியாக ஆக முடியும். சொதப்பிக் கொண்டே இருப்பவர்கள் கடைசி வரை சோம்பேறியாக ஆக முடியாது. இரவு உறங்கு செல்வதற்கு முன் நமது வாழ்வின் லட்சியம், குறிக்கோள் குறித்து சில நிமிடங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். அடுத்த நாள் காலை எழுந்த உடன் இரவு சிந்தித்ததை நினைவுபடுத்த வேண்டும். இரவு நாம் சிந்தித்த குறிக்கோளை, அடுத்த நாள் காலை நம்பிக்கையுடன் செயல்படுத்தும் போது நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும்.
எதிர்காலத்துடன் நாம் உரையாடினால், அது நமது வெற்றிப்பாதைக்கான வழியை காட்டும். எதிர்காலத்துடன் உரையாடும் மாணவர்கள் பள்ளியில் முதல் இடம், மாவட்டத்தில் முதல் இடம் பிடிக்கின்றனர். எதிர்காலத்துடன் நாம் உரையாட வேண்டும் எனில், இரவு தூங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்பு டிவி, மொபைல் பார்க்கக்கூடாது. தூங்கி எழுந்தவுடன் ஒரு மணி நேரம் மீண்டும் மொபைல், டிவி உள்ளிட்ட எந்த ஸ்கிரீனையும் பார்க்க கூடாது. நீங்கள் சூப்பர் சோம்பேறியாக ஆவதற்கு எனது வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.