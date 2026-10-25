/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ரங்கநாதபுரத்தில் கூட்டுறவு கடன் மேளா
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
அ நிறம் | அளவு
கடலுார்: குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த ரங்கநாதபுரம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் கடன் மேளா நடந்தது.
மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றிய மேலாண்மை இயக்குனர் ராஜமுத்து தலைமை தாங்கி முகாமை துவக்கி வைத்து, ‘இது போன்ற கடன் மேளாவை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்’ என்றார். சங்க செயல் ஆட்சியர் சந்தியா, ‘கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் விவசாய பணிகளுக்கு மட்டுமின்றி சுய உதவி குழு உறுப்பினர்களுக்கும் கடன்கள் வழங்கப்படுகிறது’ என்றார். சங்க செயலர் வெங்கடாஜலம் கடன் தள்ளுபடி விவரங்களை பற்றி பேசினார். விழாவில், விவசாயிகள் மற்றும் சுய உதவி குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.