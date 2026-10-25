/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
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கடலுார்: கடலுார் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவுத்துறை அனைத்து நிலை அலுவலர்களின் 15வது ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடந்தது.
கடலுார், புதுப்பாளையத்தில் நடந்த கூட்டத்தில், குருமூர்த்தி வரவேற்றார். உறுப்பினர்கள் கண்ணன், கோபிநாத், புருஷோத்தமன், சுப்புராயன், இளங்கோ, கனகசபை, சாந்தமூர்த்தி, மதியழகன், பத்மா பேசினர்.
கூட்டத்தில், 8வது ஊதிய குழு பரிந்துரையில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பற்றியும், இது குறித்து அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்தும், ஓய்வு பெற்று நிதிப்பயன்கள் பெற இயலாத அலுவலர்களின் பிரச்னைகளை தீர்க்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பரிசீலிக்கப்பட்டது.
பாஸ்கர் நன்றி கூறினார்.