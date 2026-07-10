﻿ அரசு கல்லுாரியில் இன்று கலந்தாய்வு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:04 AM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் இளநிலை பட்டபடிப்பிற்கான கலந்தாய்வு இன்று நடக்கிறது.
கல்லுாரி முதல்வர் சக்கரவர்த்தி செய்தி குறிப்பு:
பண்ருட்டி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் இளநிலை பட்டபடிப்புகளன பி.பி.ஏ., பி.காம்., பி.எஸ்.சி., பாடப்பிரிவுகளில் நிரப்பபடாமல் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவிற்கான மாணவர் சேர்க்கை இடங்களுக்கு கலந்தாய்வு இன்று நடக்கிறது.
கலந்தாய்வில் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம். பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்த மாணவர்கள் வராத பட்சத்தில் அந்த இடங்களில் பிற பிரிவினருக்கு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட இருப்பதால் மாணவர் சேர்க்கை கிடைக்க பெறாத பிற எம்.பி.சி., டி.என்.சி., எஸ்.சி, பிரிவினரை சேர்ந்த மாணவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.