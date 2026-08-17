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வீட்டில் வெடி பொருட்கள் பதுக்கல் கடலுாரில் தம்பதி கைது 

வீட்டில் வெடி பொருட்கள் பதுக்கல் கடலுாரில் தம்பதி கைது 

ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM

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கடலுார்: கடலுாரில், வெடி பொருட்களை வீட்டில் பதுக்கிய தம்பதியை போலீசார் கைது செய்தனர். 

கடலுார், குண்டு உப்பலவாடி அழகப்பா நகரில் அனுமதியின்றி வெடிகள் தயாரித்து விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், , தேவனாம்பட்டினம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முத்துகிருஷ்ணன், ஏட்டுகள் அந்தோணிசாமி, ரகு, சங்கரி ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் இரவு அழகப்பா நகரில் உள்ள சுப்ரமணியன்,63; வீட்டில் விசாரணைக்கு சென்றனர். அப்போது, போலீசாரை பார்த்ததும், சுப்ரமணியன், அவரது மனைவி சுதா, 53; தப்பியோட முயன்றனர். உடன், அவர்களை போலீசார் சுற்றி வளைத்து பிடித்து, வீட்டில் சோதனை நடத்தினர். அதில், உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் வகையில் அரசு அனுமதியின்றி கோவில் திருவிழாவிற்காக பெரிய வெடி– 23, வெடி, புஸ்வானம்–9 பாக்ஸ், அவுட் வெடி –10, வெடி தயாரிப்பதற்கான மூலப் பொருட்கள் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் 4 கிலோ, சல்பர் 3 கிலோ ஆகியவை பதுக்கி வைத்திருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.

விசாரணையில், வெடி பொருட்கள் விற்பனை செய்வதை சுப்ரமணியன், சுதா ஒப்புக் கொண்டனர். அதன்பேரில், போலீசார் வழக்கு பதிந்து, இருவரையும் கைது செய்தனர். மேலும், வீட்டை பூட்டி ‘சீல்’  வைத்தனர். ஆர்.டி.ஓ., விசாரணைக்கு பின், வெடி பொருட்கள் பறிமுதல் செய்து, அதன் மதிப்பு கணக்கிடப்படும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.

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