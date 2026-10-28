/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மின் கம்பியில் சிக்கி பசுமாடு, நாய் சாவு
ADDED : அக் 27, 2026 06:17 PM
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புதுச்சத்திரம்: அறுந்து கிடந்த, மின்கம்பியில் சிக்கி பசுமாடு மற்றும் நாய் இறந்தன.
புதுச்சத்திரம் அடுத்த ஆண்டார் முள்ளிப்பள்ளத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்லப்பன் மனைவி மேகவள்ளி, 57; இவர வளர்த்து வரும் பசுமாடு இன்று (அக்.,27), காயல்பட்டு ரங்கராஜ் என்பவர் நிலத்தில் மேய்ந்தது. அப்போது அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியில் சிக்கி பசுமாடு, மற்றும் நாய் ஒன்று பரிதாபமாக இறந்தன.
தகவலறிந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள், அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த மின்கம்பி கடந்த இரண்டு நாட்களாக அறுந்து கிடந்ததாகவும், மின்வாரிய ஊழியர்கள் உடனடியாக சீரமைக்காமல், அலட்சியமாக இருந்ததால் இந்த விபத்து நடந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். .