/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மாடு மோதி கீழே விழுந்தவர் சாவு
ADDED : நவ 10, 2026 10:02 PM
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கடலுார்: நடுவீரப்பட்டு, சி.என்.பாளையத்தை சேர்ந்தவர் முருகவேல்,49; இவர், நேற்று (நவ.,9) இரவு திருவந்திபுரம்–கடலுார் சாலையில் பைக்கில் சென்றார். கூத்தப்பாக்கம் அருகில் சென்ற போது, மாடு குறுக்கே வந்து மோதி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தார்.
அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர் முருகவேல் இறந்து விட்டதாக கூறினார். இது குறித்து, கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.