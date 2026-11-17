விருதை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் மா.கம்யூ.,காத்திருப்பு போராட்டம்
விருதை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் மா.கம்யூ.,காத்திருப்பு போராட்டம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:43 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:12 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் மா.கம்யூ., சார்பில் மனைபட்டா வழங்க கோரி, காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த சேப்ளாநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் 40க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு மனை பட்டா வழங்கக் கோரி நீண்ட நாட்களாக மனு அளித்து வந்தனர்.
இதையடுத்து, விருத்தாசலம் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் உரிய ஆவணங்கள் தயார் செய்து, நில வகை மாற்றம் செய்வதற்காக ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு கோப்புகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
ஆனால், அங்கிருந்து அந்த கோப்புகளை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பாமல், அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதை கண்டித்து மா.கம்யூ.,வினர் நேற்று ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்திற்கு கம்மாபுரம் ஒன்றிய செயலாளர் கலைச்செல்வன் தலைமை தாங்கினார். பழங்குடி மக்கள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் அசோகன், ஒன்றிய குழு உறுப்பினர்கள் இளங்கோவன், அன்புச்செல்வி, கனகராசு, மாதர் சங்க நிர்வாகி ராஜலெட்சுமி, பழங்குடி சங்க நிர்வாகிகள் வெங்கடேசன், அம்சவள்ளி, உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதையறிந்த ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக அதிகாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம, காணாமல் போனதாகக் கூறப்பட்ட கோப்புகளை கண்டுபிடித்து காண்பித்து, கோப்பை உடனடியாக ஆர்.டி.ஓ., கையெழுத்திட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதாக உறுதியளித்தனர்.
அதனையேற்று மா.கம்யூ.,வினர் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.