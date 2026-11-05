பயிர் கடன் தள்ளுபடி கணக்கு சரிபார்ப்பு பணியில் சிக்கல்: கடன் தொகைக்கு வட்டி வசூலிப்பால் விவசாயிகள் அதிருப்தி
பயிர் கடன் தள்ளுபடி கணக்கு சரிபார்ப்பு பணியில் சிக்கல்: கடன் தொகைக்கு வட்டி வசூலிப்பால் விவசாயிகள் அதிருப்தி
ADDED : நவ 04, 2026 06:35 PM
காட்டுமன்னார்கோவில்: விவசாயிகள் பயிர் கடன் தள்ளுபடி கணக்கு சரிபார்ப்புப் பணிகளில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால் அரசு தள்ளுபடி அறிவிப்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால், தனால், வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்ட வேண்டியுள்ளதால், விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
கடலுார் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் இயங்கும் 160 தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மூலம் 1.15 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடனாக ரூ.818 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதிய அரசு கடந்த மே மாதம் இறுதியில், ரூ.50 ஆயிரம் வரையிலான பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வதாகவும், ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை தள்ளுபடி என அறிவித்தது. இதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே, ஜூன் கடைசி வாரத்தில், ரூ.75,000 வரையிலான பயிர்க் கடன்கள் முழுவதும் (100 சதவீதம்) தள்ளுபடி. ரூ.75,000க்கு மேல் கடன் தொகைக்கு ரூ.35,000 மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்பையும் விவசாயிகள் ஏற்காமல், விவசாய கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டம் நடத்தினர்.
கூட்டுறவுத் துறையில் நெல்லுக்கு 6 மாத கெடுவிலும், கரும்பு போன்ற பயிர்களுக்கு ஓராண்டு கெடுவில் வட்டி (முழு வட்டி மானியத்தில்) இல்லாமல் பயிர் கடன் வழங்கப்படுகிறது. இக்கடனை காலக்கெடுவிற்குள் திரும்ப செலுத்தினால், வட்டி கட்ட வேண்டியது இல்லை. காலக்கெடு முடிந்தால் 7 சதவீதம் வட்டி வசூலிக்கப்படுகிறது.
அரசு அறிவித்துள்ள விவசாயக் கடன் தள்ளுபடியில் முழுமையாக தள்ளுபடி பெறும் விவசாயிகள் வட்டி செலுத்த வேண்டும். ரேஷன் அட்டை அடிப்படையில் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தான் தள்ளுபடி, மத்திய, மாநில அரசு பணியில் உள்ளவர்களுக்கு இல்லை என்பது உள்ிளட்ட 15 விதிமுறைகள் அடிப்படையில் தள்ளுபடி வழங்கப்பட உள்ளது.
கடலுார் மாவட்டத்திற்கு பயிர் கடன் தள்ளுபடி தொகையாக ரூ.595 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பயிர் கடன் தள்ளுபடி பட்டியல் தயாரிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால், சரிபார்ப்பு ஆய்வுக் குழுவினர் திணறி வருகின்றனர்.
அரசு விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதால், விவசாயிகளிடம் இருந்து பயிர் கடன்கள் வசூலிப்பதை நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் அரசு அறிவித்துள்ள தள்ளுபடி தொகை போக நிலுவைத் தொகையை செலுத்தி விவசாயக் கடன்களை புதுப்பிக்க முடியாமலும், புதிய கடன் பெற முடியாததால், விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
அரசு விவசாயக் கடன் அறிவிப்பு கால தாமதம் ஆவதால் விவசாயிகளின் பயிர் கடன் காலக்கெடு முடிந்து பல மாதங்கள் ஆகிறது. விவசாயிகள் கடன் தொகையை செலுத்த முன் வந்தும், கடன் வசூலிப்பை அரசு தடை செய்துள்ளதால் கூட்டுறவுத் துறையினர் வாங்க மறுக்கின்றனர். இதனால் கடன் தொகைக்கு காலக்கெடு முடிந்த மாதம் முதல் வட்டி சேர்த்து விவசாயிகள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசு விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு செய்தால், கூட்டுறவுத் துறையினர் முதலில் விவசாயிகளின் கணக்கில் வட்டியில் வரவு வைத்துவிட்டு, மீதி தொகையை தான் அசலில் வரவு வைக்கும் நிலை உள்ளது. இதனால் ஒவ்வொரு விவசாயியும் ரூ.10 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் வரை நஷ்டத்தை சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
அரசின் கால தாமதத்திற்கு விவசாயிகள் பெற்ற கடன் தொகைக்கு காலக்கெடு முடிந்த, காலத்திற்கு வட்டி வசூல் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என விவசாயிகளிடையே போர்க்குரல் எழும்பியுள்ளது.