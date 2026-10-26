கடலுார் அருகே கோவில் உள்ள இடத்தை தனிநபர் அளவீடு செய்ய வந்ததால் பரபரப்பு
கடலுார் அருகே கோவில் உள்ள இடத்தை தனிநபர் அளவீடு செய்ய வந்ததால் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 14, 2026 09:03 PM
ADDED : அக் 14, 2026 08:06 PM
நடுவீரப்பட்டு: கடலுார் அருகே, கோவில் உள்ள தனிநபர் இடத்தை கோர்ட் உத்தரவின்படி அளவீடு செய்ய அதிகாரிகள் வந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
நடுவீரப்பட்டு அடுத்த சஞ்சீவிராயன்கோவில் அருகே உள்ள கிராமத்தில் உள்ள மலையில், அப்பகுதி மக்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் முருகன் கோவில் கட்டி வழிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த கோவில் உள்ள இடத்தை கடந்த மார்ச் மாதம் குவாரிக்காக அளவீடு செய்ய முயன்றத்தை அறிந்து பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு நிலவியது. அப்போது அதிகாரிகள், கோவில் உள்ள இடம் ராமாபுரத்தை சேர்ந்த கார்த்திகேயன் என்பவருக்கு சில ஆண்டிற்கு முன் பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனை அளப்பதை தடுக்க, பொதுமக்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றனர். ஆனால், பொதுமக்கள் திரண்டதால் அளவீடு பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், கார்த்திகேயன் சென்னை உயர்நீதி மன்ற உத்திரவின் பேரில் ளவீடு செய்ய கடலுார் தாசில்தார் ராஜேஷ்பாபு உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், டி.எஸ்.பி., ரகுபதி தலைமையில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சஞ்சீவிராயன் கோவில் கிராமத்திற்கு நேற்று பகல் 12 மணிக்கு வந்தனர்.
அதனை அறிந்த கிராம மக்கள், சம்பவ இடத்தில் திரண்டனர். அவர்களிடம், அதிகாரிகள் உயர்நீதிமன்ற உத்திரவின் பேரில் கார்த்திகேயன் பெயரில் உள்ள இடத்தை அளவீடு செய்ய உள்ளோம். உங்களுக்கு ஆட்சேலனை இருந்தால், நீதிமன்றத்தில் நாடி தீர்வு காண அறிவுருத்தினர். அதனையேற்று கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர். அதன்பின் அதிகாரிகள், கோவில் உள்ள இடத்தை அளவீடு செய்துவிட்டு மாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்றனர்.