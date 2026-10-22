/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலுார் அருகே கிராம மக்கள் திடீர் சாலை மறியல்
ADDED : அக் 16, 2026 07:56 PM
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கடலுார்: மீன் எண்ணெய் கம்பெனியை மூடக் கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
கடலுார் துறைமுகம் அடுத்த தைக்கால் தோணித்துறையில் மீன் எண்ணெய் தொழிற்சாலை உள்ளது. இந்த தொழிற்சாலையினால் துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும், கம்பெனியை மூட வேண்டும் என வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் 50க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று காலை 10:50 மணிக்கு கடலுார்–சிதம்பரம் சாலை பச்சையாங்குப்பத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களிடம் தாசில்தார் ராஜேஷ்பாபு, முதுநகர் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, 11:00 மணிக்கு கிராம மக்கள் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.