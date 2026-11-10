இயற்கை சரும பொருட்கள் விற்பனை கடலுார் பிரபா டெக்சில் துவக்கம்
இயற்கை சரும பொருட்கள் விற்பனை கடலுார் பிரபா டெக்சில் துவக்கம்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:02 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:00 PM
கடலுார்: கடலுார் பிரபா டெக்சில் ‘ஸ்ரீ ஆர்கானிக்ஸ்’ என்ற பெயரில் இயற்கை சரும பொருட்கள் விற்பனை பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ளது.
கடலுார் கிருஷ்ணாலயா தியேட்டர் வளாகத்தில் உள்ள பிரபா டெக்சில் ‘ஸ்ரீ ஆர்கானிக்ஸ்’ என்ற பெயரில் இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்படும் சருமம் மற்றும் கூந்தல் பராமரிப்பு பொருட்கள் விற்பனை பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர் லியோன்தீன் கூறுகையில், ‘இங்கு, 25க்கும் மேற்பட்ட வகையான ஆர்கானிக் தயாரிப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக, கெமிக்கல் பயன்பாட்டைக் குறைத்து, இயற்கையான மூலப் பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட சருமப் பராமரிப்பு, கூந்தல் பராமரிப்பு, மூலிகை சோப்புகள், பேஸ் வாஷ், ஹேர் ஆயில், ஷாம்பு எனப் பல்வேறு தயாரிப்புகள் அனைத்தும் நியாயமான விலையில் கிடைக்கின்றன.
‘ஸ்ரீ ஆரா’ என்ற பெயரில் 18 கேரட் கோல்டு பிளேட்டட் ஆன்டி-டார்னிஷ் நகைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது. தற்போது ட்ரெண்டிங்கில் உள்ள நவீன டிசைன்களில் பல்வேறு வகை நகைகள் மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. பெரும்பாலான நகைகள் 500 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கிறது.
இயற்கையான அழகுப் பராமரிப்புப் பொருட்கள், ட்ரெண்டிங்கான நகைகள் மற்றும் அழகான ஹேர் ஆக்சஸரீஸ் என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில், அனைவரும் வாங்கக்கூடிய நியாயமான விலையில் வழங்குவதே எங்களின் நோக்கம்’ என்றார்.