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﻿ கடலுார் வாலிபரிடம் ரூ.25 லட்சம் மோசடி: கேரளாவை சேர்ந்த 3 பேர் கைது

﻿ கடலுார் வாலிபரிடம் ரூ.25 லட்சம் மோசடி: கேரளாவை சேர்ந்த 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:57 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:57 AM

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கடலுார்: ஆன் லைன் டிரேடிங்கில் இரட்டிப்பாக பணம் தருவதாக கூறி, வாலிபரிடம் ரூ. 25 லட்சம் மோசடி செய்த கேரளாவை சேர்ந்த 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடலுார் மாவட்டம், திட்டக்குடி அருகே தொழுதுாரை சேர்ந்தவர் ராசு மகன் ரமேஷ். இவரை தொடர்பு கொண்ட பெரும்பலுாரை சேர்ந்த வேல்முருகன், தனக்கு தெரிந்தவர்களான கேரளா மாநிலம் பாலக்காடு பகுதியை சேர்ந்த ஸ்டான்லி சைமன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜீனத், மற்றும் சிவதாஸ் (எ) பிரகாஷ் ஆகியோர் வெளிநாட்டில் தொழில் செய்வதாகவும், அவர்களிடம் பணத்தை முதலீடு செய்தால் 5 மாதத்தில் இரட்டிப்பாக்கி தருவதாக கூறியுள்ளார்.

அதனை நம்பிய ரமேஷ் மற்றும் அவரது நண்பரான சுரேஷ் இருவரும் சேர்ந்து ரூ. 25 லட்சத்தை, ஆன் லைன் டிரேடிங் செய்ய கொடுத்துள்ளனர். பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு, திருப்பி தராமல் ஏமாற்றி வந்தனர்.

தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த ரமேஷ், இதுகுறித்து கடலுார் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கேரளா மாநிலத்தில் இருப்பதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில் கடலுார் எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா உத்தரவின்பேரில், குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் கேரளா மாநிலம் எர்ணாகுளம் மாவட்டம், கச்சேரிப்பாடி பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த ஸ்டான்லி சைமன், ஜீனத், சிவதாஸ் (எ) பிரகாஷ் ஆகியோரை கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர் செய்து சிறையில் அடைத் தனர்.

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