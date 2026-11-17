/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலுார் துறைமுகத்தில் 2ம் எண் புயல் கூண்டு
ADDED : நவ 16, 2026 10:39 PM
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கடலுார்: கடலுார் துறைமுகத்தில் இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.
வங்கக் கடலில் நிலைக் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், புயலாக உருவானது. புயலுக்கு ‘அக்வான்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது மேலும், வலுவடைந்து இன்று (17ம் தேதி) மாலை தீவிர புயலாகவும், 19ம் தேதி காலை மிக தீவிர புயலாகவும் வலுப்பெற்று ஆந்திராவின் நெல்லுார்–துனி இடையே கரையை கடக்கும் என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. துாரத்தில் புயல் உருவாகியுள்ளதை குறிக்கும் வகையில் கடலுார் துறைமுகத்தில் நேற்றிரவு 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.