தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

ADDED : நவ 15, 2026 08:01 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 15, 2026 08:01 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் இருப்பதை குறிக்கும் விதமாக கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாறி உள்ளது. இந்த நிலையில் கடலுார் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக, வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது.

நாளை இது புயலாக மாறக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. இதனால் கடலில் துாரப்புயல் இருப்பதை குறிக்கும் விதத்தில் கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண்:1, ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் மீனவர்கள் யாரும் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us