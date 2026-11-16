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கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
ADDED : நவ 15, 2026 08:01 PM
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கடலுார்: வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் இருப்பதை குறிக்கும் விதமாக கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக மாறி உள்ளது. இந்த நிலையில் கடலுார் மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக, வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுகிறது.
நாளை இது புயலாக மாறக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. இதனால் கடலில் துாரப்புயல் இருப்பதை குறிக்கும் விதத்தில் கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு எண்:1, ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மீனவர்கள் யாரும் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.