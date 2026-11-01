/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலுார் துறைமுகத்தில் புயல் எச்சரிக்கை கொடி
UPDATED : அக் 31, 2026 08:29 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:25 PM
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கடலுார்: வங்கக்கலில் உருவாகியுள்ள புயல் சின்னம் காரணமாக கடலுார் துறைமுகத்தில் ஒன்றாம் எண் எச்சரிக்கை கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
அந்தமான் அருகே தென் கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்ததாழ்வு பகுதி உருவானது. இது வடமேற்காக நகர்ந்து, தீவிர காற்றழுத்த பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது மேலும் வலுவடைந்து புயலாக மாறக்கூடும். அதையொட்டி கடலில் துாரப்புயல் எச்சரி்க்கையை குறிப்பதற்காக ஒன்றாம் எண் எச்சரிக்கை கொடி கடலுார் துறைமுகத்தில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.